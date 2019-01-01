Всё для шиномонтажа: инструмент и материалы

Официальный дилер материалов и оборудования для шиномонтажа. Мы предлагаем широкий ассортимент качественной продукции от лучших производителей. С нами работают СТО и сервисы шиномонтажа по всей Беларуси, т.к. мы продаем самые надежные и качественные материалы для шиномонтажа. Мы гарантируем самые справедливые цены благодаря налаженным прямым отношениям с производителями, цены остаются доступными без ущерба для ассортимента. Наш опыт и квалификация гарантирует высокий уровень обслуживания.

Своевременный и качественный ремонт шин требует соответствующие оборудование и материалы для шиномонтажа. В нашем интернет-магазине имеется все необходимое для профессионального ремонта колес.

На различных стадиях необходимы следующие компоненты, приспособления и расходники:

Грузики балансировочные - необходимы для того, чтобы устранять любой, даже минимальный, дисбаланс колес автомобиля. Правильная балансировка гарантирует отсутствие биения и вибрации при движении машины, ее плавный и ровный ход. Невозможно выполнить качественную балансировку, используя плохие материалы, специалист сможет добиться профессионального надлежащего результата только при наличие качественных грузиков, точно соответствующих указанной массе.

Клей для заплаток - обязательное средство, с помощью которого выполняется ремонт покрышки в случае ее прокола. В нашем магазине всегда в наличии качественные брендовые составы для холодной вулканизации. Также мы предлагаем нашим клиентам большой выбор грибков, латок кордовых, универсальных, камерных и жгутов.

Клей для горячей вулканизации - применяется при ремонте повреждений в шинах методом горячей вулканизации с применением вулканизатора. Все это есть в нашем каталоге.

Камерные латки, кордовый пластырь и заплатки универсальные – перечень расходных материалов, используемых для ремонта покрышек и камер при различных проколах и порезах. Применяются в случаях любых дефектов, поскольку имеют большое количество видов и размеров.

Грибки для ремонта шин - универсальный материал для восстановления различных по величине проколов. Грибок представляет собой изделие с широкой шляпкой и ножкой покрытой адгезивным слоем. Грибок устанавливается в место прокола с использованием клея. Это удобное средство, с помощью которого можно надолго восстановить колесо, но для этого потребуется его разобрать, так как грибок устанавливается изнутри.

Жгуты для ремонта проколов шин – быстрый выполнить ремонт шины даже в дороге.

Герметик для колес. Герметиком промазывается место стыковки резины с диском, что обеспечивает дополнительную герметичность, не допускает падения давления в шинах.