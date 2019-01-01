Всё для шиномонтажа: инструмент и материалы

Все для шиномонтажа
Официальный дилер материалов и оборудования для шиномонтажа. Мы предлагаем широкий ассортимент качественной продукции от лучших производителей. С нами работают СТО и сервисы шиномонтажа по всей Беларуси, т.к. мы продаем самые надежные и качественные материалы для шиномонтажа. Мы гарантируем самые справедливые цены благодаря налаженным прямым отношениям с производителями, цены остаются доступными без ущерба для ассортимента. Наш опыт и квалификация гарантирует высокий уровень обслуживания.
Своевременный и качественный ремонт шин требует соответствующие оборудование и материалы для шиномонтажа. В нашем интернет-магазине имеется все необходимое для профессионального ремонта колес.
Перечень материалов для ремонта колес
На различных стадиях необходимы следующие компоненты, приспособления и расходники:
- Грузики балансировочные - необходимы для того, чтобы устранять любой, даже минимальный, дисбаланс колес автомобиля. Правильная балансировка гарантирует отсутствие биения и вибрации при движении машины, ее плавный и ровный ход. Невозможно выполнить качественную балансировку, используя плохие материалы, специалист сможет добиться профессионального надлежащего результата только при наличие качественных грузиков, точно соответствующих указанной массе.
- Клей для заплаток - обязательное средство, с помощью которого выполняется ремонт покрышки в случае ее прокола. В нашем магазине всегда в наличии качественные брендовые составы для холодной вулканизации. Также мы предлагаем нашим клиентам большой выбор грибков, латок кордовых, универсальных, камерных и жгутов.
- Клей для горячей вулканизации - применяется при ремонте повреждений в шинах методом горячей вулканизации с применением вулканизатора. Все это есть в нашем каталоге.
- Камерные латки, кордовый пластырь и заплатки универсальные – перечень расходных материалов, используемых для ремонта покрышек и камер при различных проколах и порезах. Применяются в случаях любых дефектов, поскольку имеют большое количество видов и размеров.
- Грибки для ремонта шин - универсальный материал для восстановления различных по величине проколов. Грибок представляет собой изделие с широкой шляпкой и ножкой покрытой адгезивным слоем. Грибок устанавливается в место прокола с использованием клея. Это удобное средство, с помощью которого можно надолго восстановить колесо, но для этого потребуется его разобрать, так как грибок устанавливается изнутри.
- Жгуты для ремонта проколов шин – быстрый выполнить ремонт шины даже в дороге.
- Герметик для колес. Герметиком промазывается место стыковки резины с диском, что обеспечивает дополнительную герметичность, не допускает падения давления в шинах.
- Вентили для колес – при замене резины на диске требуются специальные вентили для колес автомобилей, которые выбираются исходя из особенностей покрышки, ее типа и вида.
Выбор материалов зависит от конкретного случая, включая многие факторы, начиная от типа покрышки и параметров повреждения.
Другие материалы и комплектующие для ремонта шин
Наш интернет-магазин предлагает широкий ассортимент различных материалов для качественного ремонта колес. Мы осуществляем доставку по Беларуси. Все товары проходят проверку, являются оригинальными товарами известных марок, поэтому мы гарантируем качество. Для получения информации или консультации, а также для заказа – звоните по телефонам, указанным на сайте.